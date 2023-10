Lotto-Ziehung: Doppeljackpot mit 2,4 Millionen wartet

Die sechs ausgewählten Zahlen, die am Mittwochabend in der Ziehungsmaschine landeten, haben keinen Sechsergewinn erzielt.

Lotto: Doppeljackpot mit 2,4 Millionen wartet bei nächster Ziehung

Dafür konnten zwei Tipps, ein Quicktipp, der in Kärnten gespielt und ein Normalschein, der in Niederösterreich abgegeben wurde, den Jackpot beim Fünfer mit der Zusatzzahl 37 knacken. Die beiden glücklichen Gewinner:Innen erhalten jeweils rund 105.000 Euro.

Lotto-Zeihung wird zum 3.333 Mal durchgeführt

Am kommenden Sonntag gibt es ein Jubiläum der besonderer Art: die Lotto Ziehung wird dann zum 3.333 mal durchgeführt. 3.333 mal unter notarieller Aufsicht. 3.333 mal auf Glanz polierte und geölte Ziehungstrichter, 3.333 mal Generalprobe, vollste Konzentration bei den ModeratorInnen, Licht an und Kamera ab. 3.333 mal Gewinnermittlung mit höchster Sorgfalt. 3.333 mal freudestrahlende GewinnerInnen. Bereit für die nächsten 3.333 Ziehungen in gleicher Qualität, weiterhin der Verantwortung und Sicherheit verpflichtet.