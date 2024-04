Lotto-Vierfachjackpot wartet mit rund 4,5 Mio. Euro

Letzten Mittwoch gab es wieder, und zwar zum vierten Mal in Folge, keinen Tipp mit den "sechs Richtigen", und damit heißt es Vierfachjackpot bei Lotto "6 aus 45".

Es ist dies der zweite Vierfachjackpot in diesem Jahr, und beim Sechser am kommenden Sonntag gehtesumrund4,5 Millionen Euro. Der erste Vierfachjackpot Ende Jänner entwickelte sich übrigens zum Fünffachjackpot weiter.

Zwei Spielteilnehmer:innen tippten zuletzt einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 63.000 Euro. Beide Gewinne wurden auf Normalscheinen angekreuzt, einmal im ersten von fünf Tipps in Wien und einmal über die Spieleseite win2day im vierten von fünf Tipps.

LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser

Die LottoPlus Ziehung am Mittwoch endete ebenfalls ohne Sechser. Damit kamen die 54 Gewinner:innen eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, in den Genuss höherer Quoten: Sie erhalten jeweils rund 6.400 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Sonntag werden für den LottoPlus Sechser rund 300.000 Euro erwartet.