Lotto-Vierfachjackpot mit 4,5 Mio. Euro am Sonntag

Bei der gestrigen Lotto-Ziehung gab es erneut keinen Sechser, kommenden Sonntag geht es somit um einen Vierfachjackpot. Im Topf werden dann rund 4,5 Millionen Euro liegen.

Von den bisherigen neun Vierfachjackpots 2023 wurden sechs noch zu einem Fünfjackpot, so auch der letzte Vierfachjackpot im August, der danach als Fünffachjackpot in Salzburg geknackt wurde.

Vier Lotto-Spieler freuen sich über Fünfer mit Zusatzzahl

Bei der Mittwochsziehung gab es vier Fünfer mit Zusatzzahl, die sich über knapp 65.000 Euro freuen dürfen. Je ein Gewinn geht nach Wien und Salzburg und zwei an win2day-User. Der Fünfer mit Zusatzzahl in Salzburg wurde als Quicktipp erspielt, die beiden win2day Gewinne und der in Wien waren jeweils auf einem Normalschein.