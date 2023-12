Am ersten Adventssontag konnten gleich drei Spieler den Lotto-Vierfachjackpot knacken. Bei der LottoPlus- und der Joker-Ziehung gab es jeweils Sologewinner.

Lotto-Vierfachjackpot geknackt: Drei Spieler jubeln über Millionengewinn

Sie erhalten nun einen Gewinnbetrag von rund 1,6 Millionen Euro. Die Glückssträhne von Fortuna war an diesem Tag besonders großzügig. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl war Fortuna großzügig. Insgesamt waren acht Spielerinnen und Spieler erfolgreich. Vier Gewinner erhalten jeweils etwa 22.000 Euro in Oberösterreich, zwei in Kärnten, einer in Wien und ein weiterer auf dem Konto eines win2day-Benutzers.