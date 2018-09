Lotto-Vierfachjackpot: 5,1 Millionen Euro am Mittwoch im Topf

Am kommenden Mittwoch geht es bei der Lotto-Ziehung "6 aus 45" bei einem Vierfachjackpot um 5,1 Millionen Euro.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag sind mit 16, 31 und 45 drei Zahlen aus dem Trichter gekullert, die auch am Mittwoch davor gezogen wurden. Und wie bei der vorangegangenen Runde gab es auch diesmal keinen Sechser. Somit wurde aus dem Dreifach- ein Vierfachjackpot, am Mittwoch geht es im ersten Gewinnrang um rund 5,1 Millionen Euro.