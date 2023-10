Lotto- und Joker-Dreifachjackpot bei Ziehung am Sonntag

Gleich zwei Mal geht es am kommenden Sonntag um einen Dreifachjackpot. Bei der Lotto-Ziehung warten rund 3,5 Mio. Euro im Topf. Die richtige Joker-Zahl kann bis zu 800.000 Euro bringen.

Sowohl bei der Lotto-Ziehung als auch beim Joker gab es am Mittwoch zum dritten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang.

3,5 Mio. Euro bei Lotto-Dreifachjackpot im Topf

Beim Lotto Sechser am kommenden Sonntag wird es deshalb voraussichtlich um rund 3,5 Millionen Euro gehen. Bereits am Mittwoch wurde beim Fünfer mit Zusatzzahl ein einfacher Jackpot geknackt. Drei Spieler aus Oberösterreich und Kärnten sicherten sich so einen Gewinn von jeweils mehr als 81.000 Euro.