Lotto-Sechsfachjackpot am Mittwochabend: Zehn Millionen Euro

Reizvolle Gelegenheit beim Lotto 6 aus 45: Diesen Mittwoch lockt wieder ein Sechsfachjackpot mit zehn Millionen Euro, die man trotz Corona vielleicht irgendwann auch ausgeben wird können.

Nach einem Monat schon wieder Lotto-Sechsfachjackpot

Neun Spieler hatten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 29.300 Euro. Ein Vorarlberger und zwei Niederösterreicher kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, zwei weitere Niederösterreicher, zwei Wiener, ein Tiroler und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich. Zum vierten Mal in Folge gab es bei LottoPlus einen Solo-Sechser. Ein Waldviertler bekommt 596.400 Euro. Beim Joker wartet ein Jackpot, es wird diesmal um rund 600.000 Euro gehen.