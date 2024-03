Lotto-Sechser wartet mit 2,3 Mio. Euro

Die Mittwochsziehung bracht nichts Neuse bei Lotto und beim Joker, außer, dass es in der nächsten Runde um noch mehr geht. Denn es gab da wie dort erneut keinen Gewinn im ersten Rang.

Da es also keinen Tipp mit den "sechs Richtigen" gegeben hat, geht es am Sonntag beim Sechser um einen Doppeljackpot und damit um rund 2,3 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer:innen erfolgreich, und sie erhalten jeweils rund 34.000 Euro. Je ein Gewinn wurde per Normalschein in Kärnten und in Niederösterreich erzielt, der dritte Gewinn entsprang einem Quicktipp aus Oberösterreich.