Lotto-Jackpot von 1,5 Millionen Euro wartet am Mittwoch auf Gewinner

Am vergangenen Sonntag blieb ein Lotto-Sechser aus. Dadurch wartet nun ein Jackpot von 1,5 Millionen Euro bei der Ziehung am Mittwoch.

Wie auch schon am Mittwoch der Vorwoche, so ging auch am Sonntag der einzige Joker der Runde ins Burgenland. Das angekreuzte "Ja" zum Joker war in Kombination mit der richtigen Joker Zahl rund 191.000 Euro wert.