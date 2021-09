Lotto-Jackpot geknackt: Wiener um 4,4 Mio. Euro reicher

Ein Wiener sackte den Vierfachjackpot der Österreichischen Lotterien ein und gewann 4,4 Millionen Euro. Den Gewinnschein erhielt er als Quicktipp.

Der Lotto-Vierfachjackpot ist geknackt. Ein Spielteilnehmer aus Wien hatte mit einem Quicktipp Glück. Die "sechs Richtigen" - 1, 10, 11, 30, 34 und 41 - bescherten ihm rund 4,4 Millionen Euro. Der ebenfalls am Freitag verloste Bonus in Höhe von 300.000 Euro ging an einen Online-Teilnehmer, der über win2day mitgespielt hatte.