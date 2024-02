Lotto-Jackpot bei Bonus-Ziehung am Freitag

Am Mittwoch wurde kein Sechser im Lotto gezogen. Daher wird bei der nächsten Ziehung, die am Freitag stattfindet und ebenfalls als Bonus-Ziehung gilt, ein Jackpot von etwa 1,3 Millionen Euro für die "sechs Richtigen" erwartet.

Die Lotto-Bonus-Ziehung am Freitag wird von Fußball-Experten Roman Mählich moderiert. Ab dem Wochenende wird Mählich wieder die Spiele der Österreichischen Fußball Bundesliga analysieren.

Lotto: Drei Fünfer mit Zusatzzahl am Mittwoch

Am Mittwoch haben drei Personen bei der Lotto-Ziehung einen Fünfer mit Zusatzzahl getippt und erhalten dafür jeweils einen Betrag von über 30.000 Euro. Zwei der Gewinner stammen aus der Steiermark und einer aus Kärnten. Alle drei Gewinne wurden durch die Abgabe eines Normalscheins erzielt.

Oberösterreicher mit Sechser bei LottoPlus-Ziehung

Ein/e Oberösterreicher/in hatte Glück und konnte beim LottoPlus einen Sechser erzielen. Der Gewinn von etwa 211.000 Euro wurde durch das Ankreuzen der richtigen Zahlen auf einem Normalschein erzielt. Beim kommenden LottoPlus Sechser am Freitag gibt es einen Jackpot von ungefähr 150.000 Euro zu gewinnen.

Dreifachjackpot bei Joker im Topf

Der erste Rang des Joker blieb zum dritten Mal hintereinander ohne Gewinner. Obwohl ein Wettschein in Wien die richtige Joker-Zahl enthielt, wurde darauf das "Nein" angekreuzt. Dadurch steht am Freitag ein Dreifachjackpot in Höhe von etwa 900.000 Euro zur Verfügung.