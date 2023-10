Lotto-Jackpot bei Bonus-Ziehung am Freitag, den 13.

Am kommenden Freitag, den 13., warten bei einer Bonus-Ziehung rund 1,2 Mio. Euro im Topf. Auch bei der Joker-Ziehung geht es um einen Jackpot.

Neben den Gewinnen bei der Lotto-, LottoPlus- und Joker-Ziehung wird am Freitag, dem 13., auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Bonus in Höhe von 300.000 Euro verlost. Moderiert wird die Bonus-Ziehung von Sängerin, Schauspielerin und Dancing Stars Gewinnerin Missy May.