Lotto: Heilige Drei Könige bringen fast drei Millionen Euro

Von ihrer sparsamen Seite zeigte sich Fortuna zu Beginn des neuen Jahres, denn es gab weder einen Sechser, noch einen Joker. Damit geht es am Wochenende um zwei gut gefüllte Töpfe.

Bei Lotto wartet am Dreikönigstag ein Doppeljackpot, da es am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge keine “sechs Richtigen” gab. Im Sechser-Topf liegen damit rund 2,8 Millionen Euro.