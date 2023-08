Lotto-Fünffachjackpot: Mehr als 5 Mio. Euro am Sonntag im Topf

Bereits zum sechsten Mal in diesem Jahr geht es am kommenden Sonntag um einen Lotto-Fünfachjackpot. Im Topf warten dann rund 5,5 Millionen Euro.

5,5 Mio. Euro bei Lotto-Fünffachjackpot am Sonntag

Nach dem Vierfachjackpot am Mittwoch geht es bei der kommenden Lotto-Ziehung am Sonntag um einen Fünffachjackpot. Im Sechserrang warten dann 5,5 Millionen Euro. Bereits am Mittwoch gab es zwei Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Wiener sicherte sich mit dem System 0/12 neben einem Fünfer mit Zusatzzahl auch weitere sechs Fünfer, dreißig Vierer mit Zusatzzahl, 75 Vierer, 150 Dreier mit Zusatzzahl, 200 Dreier und sechs mal die Zusatzzahl alleine. Er gewann damit mehr als 92.000 Euro. Der zweite Fünfer mit Zusatzzahl wurde von einem Tiroler per Quicktipp erzielt, der sich damit über mehr als 70.000 Euro freuen kann.