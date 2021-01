Lotto-Fünffachjackpot lockt mit sieben Millionen Euro

Zum bereits fünften Mal in Folge hat es beim Lotto "6 aus 45" am Mittwoch keinen Sechser gegeben. Am Sonntag geht es somit um einen Fünffachjackpot mit rund sieben Millionen Euro für die "sechs Richtigen".

Dies berichteten die Österreichischen Lotterien. "Numerisch unflexibel" habe sich Fortuna gezeigt, denn am Mittwoch wurden gleich vier der "sechs Richtigen" auch schon am Sonntag zuvor gezogen, und drei davon bereits am Mittwoch der Vorwoche. 5, 27 und 42 lautet das Trio, das jetzt bereits dreimal in Folge ermittelt wurde, dazu die Zahl 17, die zweimal en suite aus dem Trichter gerollt ist.

Lotto: Fünfer mit Zusatzzahl konnten punkten

Fünf Spielteilnehmer tippten trotzdem einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 40.000 Euro. Drei Kärntner waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Wiener mit einem Normal- und ein Niederösterreicher mit einem Systemschein. Bei LottoPlus gab es den dritten Solo-Sechser hintereinander, diesmal wurde er in Oberösterreich erzielt. Mit dem dritten von vier Quicktipps gewann er rund 442.000 Euro. Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Ein Niederösterreicher erhält mehr dafür als 261.000 Euro.

Letzte Lotto-Quoten