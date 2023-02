Lotto-Dreifachjackpot mit 2,9 Millionen-Mittwoch

Am Sonntag gab es erneut keinen Wettschein mit den "sechs Richtigen" und damit geht es bei der nächsten Ziehung am Mittwoch um einen Dreifachjackpot mit rund 2,9 Millionen Euro.

Vergangenen Sonntag waren es die Einer- und die Zehner-Zahlen, die in der Sechser-Kombination fehlten, dafür gab es mit der 41 und der 45 gleich zwei Zahlen aus der vorangegangenen Bonus-Ziehung. Dies war wohl nicht nach dem Geschmack der Spielteilnehmer:innen, denn es gab erneut keinen Wettschein mit den "sechs Richtigen". Am Mittwoch sind nun 2,9 Millionen Euro im Topf.

Lotto-Dreifachjackpot mit 2,9 Millionen am Mittwoch

Auch LottoPlus-Ziehung am Sonntag ohne Sechser

Nicht alltägliche Chance auf Millionengewinn beim Joker

Beim Joker gibt es am kommenden Mittwoch die nicht alltägliche Chance auf einen Millionengewinn. Da es bereits fünfmal in Folge keinen Joker Gewinner gegeben hat, wartet ein Fünffachjackpot, und zwar nach 2019 der zweite in der Geschichte des Spiels. Und dabei wird es um rund 1,1 Millionen Euro gehen. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.