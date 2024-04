Lotto-Dreifachjackpot: Es geht um 3,3 Millionen Euro

Zum dritten Mal in Folge tippte bei der Lotto-Ziehung am Sonntag niemand die "sechs Richtigen", somit liegen rund 3,3 Millionen Euro im Topf.

Zwei der drei Töpfe mit den richtig satten Gewinnsummen wurden geleert, lediglich der millionenschwere Pot blieb verschlossen. Es war der Sechser Topf bei "6 aus 45", der allen Angriffen standhielt. Es gab also - zum dritten Mal in Folge - keinen Tipp mit den "sechs Richtigen", und damit wird am Mittwoch ein Dreifachjackpot mit rund 3,3 Millionen Euro ausgespielt.