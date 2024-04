Lotto-Dreifachjackpot: 2,8 Millionen Euro im Topf

Bei der Lotto-Ziehung am kommenden Mittwoch geht es um einen Dreifachjackpot. Beim Joker wartet ein Jackpot.

Nachdem am letzten Freitag die Bonusziehung in einem Lotto-Doppeljackpot resultierte, konnte am Sonntag erneut kein Spieler die "sechs Richtigen" vorweisen. Somit steht bei der folgenden Ziehung am Mittwoch ein Dreifachjackpot an, bei dem es um circa 2,8 Millionen Euro gehen wird.