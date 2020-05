Lotto-Doppeljackpot wartet: Rund 2,4 Millionen im Topf

Da bei der Mittwochsziehung beim Lotto "6 aus 45" erneut kein Spielteilnehmer den richtigen Sechser getippt hat, geht es am Sonntag um eine Gewinnsumme von rund 2,4 Millionen Euro im ersten Rang.

So hieß es in einer Aussendung der Österreichischen Lotterien am Donnerstag. Einen Sologewinn gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus Linz war hier mit dem dritten von vier Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 107.600 Euro.