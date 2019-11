Lotto-Doppeljackpot: Nun sind 2,3 Millionen zu holen

Zum zweiten Mal in Folge gab es am Sonntag keinen Sechser bei "6 aus 45", so geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot.

Für die "sechs Richtigen" werden etwa 2,3 Millionen Euro erwartet, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.

Joker geknackt - beim Lotto wartet Doppeljackpot

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 57.800 Euro. Beim Joker teilen sich zwei Vorarlberger und ein Wiener den Gewinn im ersten Rang. Sie erhalten jeweils rund 68.200 Euro.