Lotto-Doppeljackpot mit 2,4 Millionen Euro wartet

Am kommenden Sonntag geht es beim Lotto um einen Doppeljackpot, für den Sechser werden rund 2,4 Millionen Euro erwartet.

Keine Einer-, Zwanziger- und Dreißiger-Zahlen, oder anders ausgedrückt: Nur Zehner- und Vierziger-Zahlen, so präsentierten sich die "sechs Richtigen" vom vergangenen Mittwoch. Mit dieser doch eher ungewöhnlichen Kombination hatte niemand gerechnet, und so gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Sechser.