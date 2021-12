Lotto-Doppeljackpot: Am Sonntag geht’s um 2,5 Mio. Euro

Zum zweiten Mal in Folge gab es im "Lotto 6 aus 45" keinen Sechser - damit wartet am Sonntag ein Doppeljackpot mit rund 2,5 Millionen Euro.

Step by step kommen die neuen Ziehungsgeräte auch so richtig in Fahrt, was die "Produktion" von Hochgewinnen betrifft: Gelang dies der Joker Trommel gleich bei ihrer Premiere am Sonntag, so gab es bei LottoPlus am Mittwoch - und damit beim zweiten Antreten des neuen Ziehungsgerätes - erstmals Sechser. Lediglich der Lotto-Trichter lässt noch ein bisschen auf sich warten.