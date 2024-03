Lotto-Bonusziehung mit Doppeljackpot und Bonusgewinn

Am Mittwoch gab es keinen Sechser im Lotto. Daher gibt es bei der nächsten Ziehung einen Doppeljackpot. Auch ein Extragewinn wird bei der Bonusziehung verlost.

Lotto-Bonusziehung mit 300.000 Extra

Bereits am Mittwoch gab es in Tirol einen Lottoschein mit fünf richtigen Zahlen und der Zusatzzahl. In einem der fünf vom System erstellten Quicktipps fehlte lediglich die Zahl 3, um den Jackpot zu knacken. Die Person, die diesen Schein abgegeben hat, kann sich jedoch trotzdem über einen Gewinn von mehr als 105.000 Euro freuen, was einem sechsstelligen Betrag entspricht.