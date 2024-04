Lösungen für Österreichs Probleme: Bablers Expertenrat trat zusammen

Beim Treffen des von SPÖ-Chef Andreas Babler initiierten Expertenrates wurden am Dienstag innovative Lösungen für Österreichs Herausforderungen diskutiert, wobei konkrete Projekte Ende April vorgestellt werden sollen.

Der von SPÖ-Chef Andreas Babler ins Leben gerufene Expertenrat hat am Dienstag seinen Kick-Off gefeiert. Im Haus der Musik trafen sich die Gruppenleiter der einzelnen Bereiche, um die ersten Ergebnisse mit Babler zu besprechen. Konkrete Projekte will der SPÖ-Chef dann bei seiner "Herz-und-Hirn-Rede" beim Bundesparteirat am 27. April präsentieren, wie es bei einer Pressekonferenz am Dienstag hieß.