Lokal-Rauswurf brachte Betrunkenen zur Weißglut: Armbrust-Attacke in NÖ

Montagabend ist ein betrunkener 37-Jähriger nach einem Lokalverweis in Zellerndorf in NÖ mit einer Armbrust zurückgekehrt und hat auf einen 30-Jährigen geschossen.

Betrunkener schoss nach Lokalverweis in NÖ mit Armbrust auf Mann

Der Mann aus dem Bezirk Hollabrunn war am Montag gegen 20.45 Uhr aus einem Lokal geworfen worden, wenig später kam er den Angaben zufolge mit einer Armbrust retour und zielte auf den 30-Jährigen. Ein Schuss in Richtung des Mannes verfehlte sein Ziel. Der 30-Jährige nahm gemeinsam mit zwei weiteren Personen dem Verdächtigen die Waffe ab und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 37-Jährige wurde festgenommen, ein Alkotest verlief positiv, berichtete die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung.