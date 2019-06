Lokal-Gast an Schädelbruch gestorben: Wiener Türsteher freigesprochen

Am Mittwoch wurde ein Türsteher eines Wiener Nachtlokals vom Vorwurf der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein von einem Wiener Nachtlokal als Türsteher beschäftigter Mann ist am Mittwochnachmittag am Landesgericht vom Vorwurf der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang freigesprochen worden. Der 32-Jährige soll am 1. Juli 2018 einen aus der Diskothek gewiesenen Besucher gegen einen Mauervorsprung gestoßen haben. Der Alkoholisierte stürzte deshalb zu Boden und krachte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Mann fuhr mit vermeintlicher Platzwunde nach Hause

Mann verstarb an Schädel-Hirn-Trauma mit Hirnquetschung

Der Barkeeper berichtete am Mittwoch im Zeugenstand, dass der Mann zuvor von einem anderen Lokalgast vor der Tür geohrfeigt wurde. Das hätte ihn in Rage gebracht und er wollte auf den Schläger losgehen. Zwei Türsteher hätten ihn dann gegen die Mauer gestoßen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Da dürfte der Mann - auch aufgrund seiner starken Alkoholisierung - mit dem Kopf auf den Asphalt geknallt sein.

Türsteher freigesprochen: Urteil nicht rechtskräftig

Ein anderer Zeuge behauptete am ersten Prozesstag im Februar nämlich, der Türsteher - verteidigt von Andreas Reichenbach - hätte ihm die Ohrfeige verpasst, was dieser in Abrede stellte. Dieser Zeuge hätte laut Schöffensenatsvorsitzender Patrizia Kobinger-Böhm weitere "widersprüchliche Aussagen" gemacht, weshalb er nicht glaubhaft war, wie sie in ihrer Urteilsbegründung sagte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.