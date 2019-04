Lohnplus von 51 Euro brutto bei Lager- und Speditionsarbeiter

Mit 1. April bekommen über 40.000 Arbeiter im Speditions- und Lagerbereich ein Lohnplus. Dieser beinhaltet einen monatlichen Fixbetrag von 51 Euro brutto.

Die über 40.000 Arbeiter und Arbeiterinnen der Speditions- und Lagereibranche bekommen mit 1. April ein Lohnplus in Höhe eines monatlichen Fixbetrags von 51 Euro brutto. Das entspreche einer prozentuellen Lohnerhöhung von bis zu 2,98 Prozent auf die Einkommen in den unteren KV-Gruppen, in den oberen Lohnkategorien betrage das Plus 2,51 Prozent, gaben die Sozialpartner am Freitag bekannt.