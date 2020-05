Loge und Logis: Künstler machen Wiener Hotel zu Theaterbühne

Die Branchen Hotellerie und Künstler sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Um sich gegenseitig zu helfen, wurde nun die Veranstaltungsreihe "Loge und Logis" ins Leben gerufen. An vorerst fünf Abenden werden der Innenhof des Wiener Boutiquehotels Stadthalle zur Bühne und die Fenster der Hotelzimmer zum Logenplatz.

Den Auftakt bildet am Samstag ein Auftritt von Thomas Gansch mit seiner Band "Gansch & Roses". An jeweils einem Freitag im Juni treten Musicalstar Maya Hakvoort und Bluesgitarrist Hans Theessink auf. Und Mörbisch-Intendant Peter Edelmann führt an zwei Abenden durch seine sogenannten Hofkonzerte, die er schon seit Anfang Mai in den Höfen der Wiener Innenstadt veranstaltet.