Lockte mit iPhones und falschem Bild: 22-Jähriger vergewaltigte Minderjährige

Ein 22-Jähriger in Wien wurde wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von zwei Jugendlichen zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Mit im Internet geklauten Fotos, die einen attraktiven Nachwuchsfußballer zeigten, machte sich ein 22-Jähriger auf Instagram an junge Mädchen heran und überredete diese zu Treffen. Es kam zu sexuellen Handlungen, wobei in zwei Fällen Gewalt im Spiel war. In zwei weiteren waren die Betroffenen deutlich unter 18 Jahre alt. Der Bursch wurde am Mittwoch am Landesgericht wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.