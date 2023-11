Lockerungen bei Aufnahmen bei der Polizei: Zahlen gestiegen

Durch die im letzten Jahr eingeführten Änderungen im Bewerbungsprozess und den damit einhergehenden Lockerungen der Aufnahmekriterien konnte die Anwerbung von neuen Polizistinnen und Polizisten deutlich gesteigert werden.

Österreichweit starteten von Jahresbeginn bis September 605 Personen ihre Ausbildung, 2022 waren es noch 278 Polizeibedienstete. Das bedeutet eine Steigerung von 117 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Innenministerium sprach am Montag in einer Aussendung sogar von 120 Prozent.

Lockerungen bei Aufnahmen bei der Polizei: Rekrutierungs-Zahlen gestiegen

Im Dezember 2023 werden weitere 700 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung beginnen. In Wien war die Zunahme auch recht hoch: Während sich im September 2022 865 Männer und Frauen für die Aufnahmetermine im September und Dezember bewarben, waren es heuer 1.261 Personen - das ist eine Steigerung um rund 45 Prozent. Nicht nur die Bewerberzahlen stiegen im Vergleich zum vergangenen Jahr stark an. Die Zahlen zeigen, dass sich die Aufnahmen von 2022 auf 2023 verdoppelten: Im September 2022 starteten 62 Polizeischülerinnen und -schüler ihre Ausbildung, ein Jahr später begannen 126 Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung in Wien.