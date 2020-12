Lockdown: Nur rund 10 Prozent der Händler setzen auf Click & Collect

Im Gegensatz zu den ersten beiden Lockdowns besteht nun die Möglichkeit, bestellte Waren vor Ort im Geschäft abzuholen ("Click & Collect"). Der Handel hatte seit dem ersten Lockdown auf die Einführung dieser Regelung gedrängt, die jetzigen Umsatzerwartungen sind allerdings verhalten.

Laut Handelsverband würde diese Regelung weniger als zehn Prozent der erwarteten Umsatzverluste im Einzelhandel kompensieren. Von einem solchen System würde zudem nur ein Bruchteil der heimischen Händler profitieren können, betonte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Montag gegenüber der APA.

Dritter Lockdown: Click & Collect möglich

Will schätzt den Anteil jener Händler, die Click & Collect im dritten Lockdown anbieten werden auf unter 10 Prozent. Profitieren würden vor allem Möbelhändler und der Baustoffhandel, da diese Branche bereits viel in Click & Collect Systeme investiert hätte, so Will. Viele österreichische Händler seien aber digital noch nicht entsprechend gerüstet, beklagte er.