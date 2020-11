Lockdown ist kein Stillstand: So nutzen die Geschäfte die Zeit

Kurz vor Weihnachten - und der stationäre Handel steht scheinbar still. Doch der Schein trügt. Die Zeit wird auf unterschiedliche Weise genützt.

Geschäfte nutzen die Zeit unterschiedlich

Zwar steht Weihnachten vor der Tür, doch der stationäre Handel steht still. Dennoch wird in vielen Geschäften das Schaufenster immer wieder neu dekoriert. Manche Geschäfte nutzen die Zeit auch für Renovierungsarbeiten. Einige haben sogar ihr Verkaufskonzept verändert - und bietet etwa einen Blumen-Lieferservice an.