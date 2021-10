Lobautunnel-Gegner brachten Rechtsmittel ein

Gegen Bescheide zum Wasserrechtsverfahren zum Wiener Lobautunnel haben Umweltorganisationen Beschwerden eingelegt. Die Bescheide der Wiener und NÖ Landesregierung werden daher "nicht rechtskräftig".

Die Wasserrechtsverfahren zum umstrittenen Wiener Lobautunnel gehen in die nächste Instanz. Das teilte jedenfalls die Umweltorganisation "Virus" mit. Demnach wurden Beschwerden gegen entsprechende Bescheide der Wiener und Niederösterreichischen Landesregierung eingebracht. "Diese werden somit weder rechtskräftig noch vollstreckbar", zeigte man sich in einer Aussendung am Dienstag überzeugt.