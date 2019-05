LKW-Zwischenfall führte zu S-Bahn-Unterbrechung in Wien

Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Unterbrechung der S-Bahn zwischen Wien-Mitte und Wien-Praterstern. Die Befürchtung, dass das Schwerfahrzeug eine Oberleitung beschädigt hatte, bestätigte sich nicht.

Wegen eines Zwischenfalls mit einem Lkw in Wien-Landstraße war die S-Bahnstrecke zwischen Wien-Mitte und Wien-Praterstern am Mittwochnachmittag für rund 40 Minuten unterbrochen. Der Vorall ereignete sich laut ÖBB und Polizeisprecher Paul Eidenberger am Radetzkyplatz im Bezirk Landstraße.