Lkw-Teile durchschlugen Windschutzscheibe von Auto auf A22

Bei einem Vorfall auf der Donauuferautobahn (A22) in der Nähe von Stockerau im Bezirk Korneuburg wurden am Donnerstagmorgen zwei Personen verletzt, als eine Felge, die sich von einem Lkw gelöst hatte, die Windschutzscheibe eines Pkw durchschlug.

Der 43-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Hollabrunn wurde laut Polizei per Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien - Standort Meidling geflogen. Die 69 Jahre alte Beifahrerin aus dem Bezirk Korneuburg wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.