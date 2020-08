LKW mit Zug kollidiert: Südbahnstrecke bis 22 Uhr gesperrt

Nach einem Unfall auf der Südbahnstrecke dürfte die Sperre der Strecke bis 22 Uhr anhalten. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet, Fernzüge werden umgeleitet.

Die Kollision eines Zuges mit einem Lkw bei Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) hat am Freitag für eine stundenlange Sperre der Südbahnstrecke gesorgt. Mit einer Freigabe werde voraussichtlich gegen 22.00 Uhr gerechnet, sagte ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. Der Unfall an sich ging glimpflich aus, es gab keine Verletzten. Die laut Polizei 200 bis 250 Passagiere wurden aus dem Zug evakuiert.

Rotlicht übersehen

Die Kollision ereignete sich gegen 7.00 Uhr. Der 28-jährige Lenker des Lastwagens dürfte am Eisenbahnübergang das Rotlicht der Signalanlage übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Er fuhr weiter und hielt das Kfz an, als sich die Schranken schlossen.