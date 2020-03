Lkw mit fehlendem Rad auf der A1 Richtung Wien gestoppt

Die Polizei NÖ hat am Montagnachmittag einen desolaten Sattelzug samt Anhänger auf der Westautobahn im Bezirk Melk aus dem Verkehr gezogen.

Am 2. März 2020 wurden Polizeibeamte gegen 17.40 Uhr beim Streifendienst auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien zwischen Pöchlarn und Ybbs an der Donau auf einen stark nach rechts geneigten rumänischen Sattelzug samt Anhänger aufmerksam.