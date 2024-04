Lkw-Lenker unter Drogen von Polizei in NÖ gestoppt

In Niederösterreich wurde ein 34-jähriger Lkw-Lenker unter Drogeneinfluss bei einer Polizeikontrolle gestoppt. Neben Führerscheinentzug erwarten ihn weitere Anzeigen.

Unter Suchtgifteinfluss ist in der Nacht auf Dienstag ein 34-Jähriger am Steuer eines Sattelkraftfahrzeugs unterwegs gewesen. Der Mann aus dem Bezirk Liezen wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in Wiener Neudorf aus dem Verkehr gezogen. Beamte des Bezirkskommandos Mödling hatten Schwerverkehrskontrollen durchgeführt.