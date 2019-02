Lkw-Brand auf A22 sorgte für Stau im Frühverkehr

Auf der Donauufer Autobahn (A22) kam es bei Stockerau in Richtung Wien nach einem Lkw-Brand Freitagfrüh zu Behinderungen.

Der Brand eines Lastwagens Freitagfrüh auf der Donauufer-Autobahn (A22) bei Stockerau (Bezirk Korneuburg) ist durch ein technisches Gebrechen auslöst worden. Das gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung bekannt. Der 53-jährige Lenker hatte demnach Flammen auf der rechten Fahrzeugseite entdeckt und hielt den Lkw samt Anhänger daraufhin am Pannenstreifen an.