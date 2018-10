Lkw auf der A23 in Flammen: Sperre der Südost-Tangente in Wien

Ein Lkw geriet Samstagnachmittag auf der A23 in Brand. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, geriet laut ÖAMTC ein Lkw auf der Südost Tangente (A23) nach dem Laaer-Berg-Tunnel aus ungeklärter Ursache in Brand. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden. Der Stau reichte in kurzer Zeit bis zum Knoten Inzersdorf zurück. Die Rauchsäule über der Unfallstelle war kilometerweit zu sehen, Leserreporter Adem K. sendete Fotos und ein Video des Lkw-Brands an VIENNA.at.