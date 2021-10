Livestream: Van der Bellen nimmt zu Regierungskrise Stellung

all

Um 18.00 Uhr wird sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Bezug auf die aktuellen innenpolitischen Entwicklungen an die Bevölkerung wenden. Wir berichten via Livestream.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heute um 18.00 Uhr in der Hofburg ein Statement zu den aktuellen innenpolitischen Entwicklungen abgeben. Wir berichten via Livestream.

In der durch Ermittlungen gegen die ÖVP ausgelösten Regierungskrise hat Vizekanzler Werner Kogler am Freitag seinen Gesprächsreigen mit den anderen Parlamentsparteien gestartet. Auch Van der Bellen bat die Parteichefs zu sich. Derzeit ist noch offen, wie es mit der türkis-grünen Regierung angesichts der Korruptionsermittlungen gegen Kanzler Sebastian Kurz und sein Umfeld weitergeht. Der Bundespräsident nimmt dabei jedenfalls eine "Schlüsselrolle" ein, denn er muss dafür sorgen, dass es zu jedem Zeitpunkt eine Bundesregierung gibt.

