Livestream: Politischer Aschermittwoch der FPÖ in Ried mit Kickl, Haimbuchner, Vilimsky

Beim politischen Aschermittwoch holt die FPÖ mit Parteichef Herbert Kickl heute in Ried zum verbalen Rundumschlag aus. Wir berichten ab 19.00 Uhr im Livestream.

Zum 31. Mal wird am Aschermittwoch, dem 14. Februar, die FPÖ - angeführt von Parteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner - ihren Anhängern nicht nur Heringsschmaus sondern auch deftige Sprüche servieren. Traditionsgemäß trifft man sich zum verbalen Rundumschlag gegen die politischen Mitbewerber in der Jahnturnhalle in Ried.