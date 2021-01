Liveblog: Mehrere Anti-Corona-Demos in Wien

Am Samstag sollen gleich mehrere Anti-Corona-Demos in Wien stattfinden. Es werden bis zu 30.000 Menschen erwartet. Wir berichten im Liveblog.

Wien ist am Samstag Schauplatz mehrerer Anti-Corona-Demos, für die es Anmeldungen mit einer Gesamtzahl von bis zu 30.000 Teilnehmern gibt. Die größte Kundgebung findet am Heldenplatz in der Innenstadt statt, wo die Anmelder eine Manifestantenzahl von bis zu 20.000 angegeben haben. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag bereits eine besonders starke Polizeipräsenz angekündigt und vor der Mobilisierung radikaler Gruppen gewarnt.

Nehammer warnt vor radikalen Gruppen

Mehrere Demos in Wien

Die Kundgebung am Heldenplatz beginnt um 14 Uhr, wo sie auch um 19 Uhr endet. Dazwischen wollen die Demonstranten eine Runde am Ring entgegen der Fahrtrichtung absolvieren. Am Maria-Theresien-Platz ist eine Demonstration mit bis zu 5.000 Teilnehmern von 17 bis 22 Uhr unter dem Titel "Für ein freies Österreich" angezeigt, am Karlsplatz wiederum versammeln sich Demonstranten von 18 bis 22 Uhr "zum Schutz der Österreichischen Verfassung und unser aller Menschenrechte". Auch eine Gegendemo mit dem Titel "Keine Bühne für Verschwörungsideolog:innen" mit bis zu 300 Teilnehmern ist angemeldet. Sie startet am Graben und geht zur Ecke Löwelstraße/Josef-Meinrad-Platz.