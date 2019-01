LIVE Wiener Neujahrskonzert 2019: Hier können Sie das Konzert live sehen

Das neue Jahr wird traditionell mit dem Wiener Neujahrskonzert begangen. Heute wird das Neukahrskonzert 2019 ab 11.15 Uhr in 95 Länder live übertragen. Hier sehen Sie, wo Sie das Konzert der Wiener Philharminiker live im TV und via Live-Stream mitverfolgen können.

Am 1. Jänner 2019 erklingt im Wiener Musikverein und dank der ORF-Übertragung in ganz Österreich bzw. auf fünf Kontinenten weltweit das 79. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. 2019 wird der deutsche Stardirigent Christian Thielemann sein Debüt am Pult geben.

Wiederholung des Wiener Neujahrskonzerts 2019

Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts am Vormittag verpasst, hat drei weitere TV-Gelegenheiten, das Ereignis nachzusehen: Schon am 1. Jänner bringt ORF III Kultur und Information im Hauptabend ein Dakapo inklusive “Pausenfilm” (20.15 Uhr). Dazu gibt es ebenfalls die Doku “Auftakt zum Neujahrskonzert” (19.40 Uhr) sowie anschließend ein “Best of Neujahrskonzert” (22.45 Uhr) mit Highlights vergangener Jahrzehnte. ORF 2 zeigt den Top-Event nochmals in der “matinee” am Dreikönigstag, am Sonntag, dem 6. Jänner (10.00 Uhr) – eingeleitet vom ORF-Film zur Konzertpause (9.05 Uhr) und der Auftakt-Doku, diesmal unter dem Titel “Hinter den Kulissen” (9.30 Uhr). 3sat sendet das Neujahrskonzert 2019 am Samstag, dem 5. Jänner (20.15 Uhr).