LIVE-Stream zum Coronavirus: Neueste Entwicklungen in Österreich

Nach den neuesten Entwicklungen des Coronavirus in Österreich und dem ersten Todesfall in Wien informieren Bundeskanzler Kurz, Innenminister Nehammer und Gesundheitsminister Anschober in einer Pressekonferenz die Bevölkerung. Wir berichten ab 16.00 Uhr im Live-Stream.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) beschrieb den starken Anstieg der Fallzahlen: "Gestern in der Früh waren es 202 Erkrankungsfälle, jetzt gerade sind wir bei 302. Würde diese Kurve so weitergehen, hätten wir bereits in einer Woche sehr, sehr hohe Zahlen. Daher geht es darum, eine Verzögerung zu erreichen." Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte weitere Maßnahmen an, sollte sich eine Abflachung der Infektionskurve nicht einstellen. Für alle 25.000 heimischen Polizisten ist eine Urlaubssperre verhängt worden.

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schilderte im Bundesrat die Dramatik anhand der Zahlen. Mittlerweile sei man bei über 300 Infizieren. In einigen Tagen sei man an der Tausender-Grenze, eine Woche darauf bei der Zehntausender-Grenze. Um den Höhepunkt "vielleicht" hinter die Grippesaison zu verschieben und so das Leben älterer Menschen zu retten, hat die Regierung drastische Schritte wie die Einschränkungen an Unis, Schulen sowie bei Veranstaltungen verfügt. Die Maßnahmen würden in einer Phase gesetzt, wo das noch Sinn habe: "Es ist nicht möglich, das Virus aufzuhalten, aber eine Verlangsamung zu erreichen, um die Kapazitäten im Land nicht sofort über zu belasten."