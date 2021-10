LIVE-Stream: Statement von Sebastian Kurz

Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz haben eine veritable Regierungskrise ausgelöst. Am Donnerstag wird der Kanzler bei Bundespräsident Van der Bellen erwartet und gibt vorher noch ein Statement ab - wir berichten ab 16 Uhr live.

WKStA ermittelt gegen Kurz und neun weitere Personen

Die WKStA ermittelt gegen Kurz und neun weitere Personen wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Am Mittwoch haben Hausdurchsuchungen bei einigen engen Mitarbeitern des Kanzlers, in der ÖVP-Zentrale, im Kanzleramt und im Finanzministerium stattgefunden. Es geht um Gefälligkeitsberichterstattung der "Österreich"-Gruppe im Austausch für Inserate des Finanzressorts sowie aus Steuergeld finanzierte Umfragen, die nur dem Nutzen des späteren Kanzlers gedient hätten.

Gespräch mit Bundespräsident Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat unterdessen die Chefs der Parlamentsparteien zu "Gesprächen aufgrund der aktuellen Situation" zu sich eingeladen. Als erster hatte am Donnerstagnachmittag Kogler seinen Termin in der Hofburg, danach Kurz. Die Obleute der drei Oppositionsparteien sind dann am Freitag an der Reihe.