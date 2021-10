Live-Stream: Renid-Wagner startet mit Ärzten Corona-Impfaktion

SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner startet gemeinsam mit bekannten Ärzten die Corona-Impfaktion "80 Prozent". Dazu gibt Rendi-Wagner heute eine Pressekonferenz. Vienna.at berichtet im Live-Stream ab 10:30.

Die Corona-Zahlen steigen stark an. Österreichs Impfrate ist viel zu niedrig, von einer Durchimpfungsrate von 80 Prozent ist man weit entfernt. Viele Ärzt*innen wollen das nicht hinnehmen. Dr.in Pamela Rendi-Wagner startet nun gemeinsam mit Ärzt*innen eine Initiative zur Steigerung der Impfrate. An der Präsentation der Initiative im Live-Stream am 30. Oktober 2021, um 10.30 Uhr.