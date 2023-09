Live-Stream: Metaller-KV: Herbstlohnrunde beginnt am Montag

Die Gewerkschaften GPA und PRO-GE geben am Montag um elf Uhr ihre Lohn-und Gehaltsforderungen für das kommende Jahr an die Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie ab. Vienna.at zeigt die PK live ab 11:50.

Gegen Mittag wollen die Arbeitnehmervertreter ihre Wünsche der Öffentlichkeit präsentieren. Neben einer Lohn- und Gehaltserhöhung wird es wohl auch um das Rahmenrecht gehen, also etwa das frühere Erreichen der 6. Urlaubswoche oder Freizeitoptionen, sprich mehr Freizeit bei weniger Lohnerhöhung.

all

all

self

self

Heute werden die grundlegenden Positionen ausgetauscht, spricht die Arbeitgeber werden eindringlich auf eine schlechte wirtschaftliche Lage und die Arbeitnehmer auf die hohen Lebenshaltungskosten hinweisen. Am kommenden Montag startet dann die erste Verhandlungsrunde, eine rasche Einigung gilt als sehr unwahrscheinlich. Basis der Kollektivvertragsverhandlungen ist die Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate ("rollierende Inflation") von 9,6 Prozent. Die Pensionisten haben zuletzt eine Erhöhung von 9,7 Prozent erhalten.

Binder schloss Abschluss unter rollierenden Inflation aus

Einen Abschluss unter der rollierenden Inflation hat PRO-GE-Verhandlungsführer Reinhold Binder gestern Abend in der "ZIB2" ausgeschlossen. Mit dem FMTI starten auch die Verhandlungen der anderen Sektoren der Metallindustrie, wobei hier immer auf dem Niveau des Metalltechnischen Industrie abgeschlossen wurde. Insgesamt hat die Metallindustrie rund 200.000 Beschäftigte. Leicht zeitversetzt feilscht auch das Metallgewerbe, danach startet mit dem Handel die zweitgrößte Berufsgruppe in Österreich in die Herbstlohnrunde.