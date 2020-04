LIVE-Stream: Kogler und Nehammer über Aktuelles im Sport

Heute informieren Sportminister Werner Kogler und Innenminister Karl Nehammer in einer Pressekonferenz über Aktuelles zum Thema Sport. Wir berichten ab 11.00 Uhr via Live-Stream.

Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geben am Mittwoch, 11 Uhr, eine Pressekonferenz über "Aktuelles" im Bereich Hochleistungs- und Freizeitsport.

Kogler debattierte am Dienstag und Mittwoch mit Vertretern des Österreichischen Fußballs über mögliche Geisterspiele. "Wir werden heute und morgen noch mit dem ÖFB und der Bundesliga konferieren, um zu schauen, was möglich ist", sagte Kogler am Dienstag auf einer Pressekonferenz.