Live-Stream: Karner zu Drohungen gegen Gesundheitspersonal

Am Mittwoch gibt es anlässlich wiederholter Drohung gegen das Personal im Gesundheitsbereich eine Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner. Wir berichten ab 10.30 Uhr live.

Karner will besseren Schutz für Gesundheitseinrichtungen

Entschieden vorgehen will Karner, wenn Menschen attackiert werden, "die uns schützen", also zum Beispiel Gesundheits- und Pflegepersonal. Da werde es entsprechende Konsequenzen der Exekutive geben. Bereits am heutigen Mittwoch wird es eine erste Online-Konferenz mit Spitals- und Gesundheitsverantwortlichen aus ganz Österreich geben, um das Thema entsprechend zu analysieren. Dabei soll auch an das Personal ein klares Signal ausgesendet werden: "Die Polizei schützt Sie." Diverse Dinge seien in Vorbereitung, darunter sind auch Schutzzonen angedacht.